Comment participer à The Wall - Face au Mur

Un nouveau jeu exceptionnel arrive sur TF1, chaque jour plus d'1,5 million d'euros à gagner, vous voulez y participer ? On vous dit tout.

Tous les soirs plus d’un million et demi d’euros seront à gagner et des questions qui peuvent valoir jusqu'à 150 000 euros. Il suffit d’une boule pour décrocher le jackpot.

Chaque soir, l’émission accueillera un couple de candidats. Face à eux, un mur de 12 mètres de haut (la taille d’un immeuble de 4 étages) qui peut changer leur vie !

La règle est simple : une bonne réponse, une boule verte qui est lâchée dans le mur, une somme qui s’additionne à la cagnotte des candidats. Mais si la réponse est mauvaise, c’est une boule rouge qui tombera et vous fera perdre le montant atteint.

Les couples vont devoir se faire confiance car ils devront prendre des décisions qui auront une incidence importante sur le jeu. Le mur est imprévisible, il vous fera vivre des situations improbables !



Ce que le mur donne, il peut le reprendre. Votre cagnotte pourra passer du tout au rien. Vous allez devoir faire preuve de culture, de stratégie et de chance.

