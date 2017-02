En déchirant le contrat qui leur assurait de repartir avec la cagnotte de 16 117€, Audrey et Ghislain n’empochent aucune somme d’argent ! Ce sont les règles de The Wall : ce que le mur donne, il peut aussi le reprendre ! La preuve en image … - Extrait du replay de The Wall : face au mur du mardi 28 février 2017 à 19h sur TF1 à revoir sur MYTF1.