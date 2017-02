Tout bascule : Audrey perd ses 120 000€  

Depuis le début du jeu, Audrey et Ghislain accumulent plus de boules rouges que de boules vertes mais parviennent à limiter la casse en ne tombant que sur des cases à 1€ . Avec une cagnotte qui s’élève tout de même à plus de 120 000 euros, une boule rouge vient tout faire basculer, le mur leur fait perdre l’intégralité de leur cagnotte ! Découvrez la réaction d’Audrey. - Extrait du replay de The Wall : face au mur du mardi 28 février 2017 à 19h sur TF1 à revoir sur MYTF1.