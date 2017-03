Tout peut basculer dans The Wall ! La preuve, avec une seule boule verte, Luc tombe sur la case à 150 000€ et relance le jeu ! C'est un nouvel espoir pour le couple de repartir avec une cagnotte conséquente ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du mercredi 8 mars à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.