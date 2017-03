Christophe Dechavanne en pleurs !  

Frissons sur le plateau de The Wall ! Très fusionnelles, les deux cousines se retrouvent pour s’annoncer le meilleur… ou le pire. Car si Célia a pris la décision de signer le contrat, les deux jeunes femmes repartiront sans leur cagnotte de près de 120 000€ ! Joueuses jusqu’au bout, c’est dans une émotion non dissimulée que Déborah annonce à sa cousine la nouvelle qui va changer leur destin à jamais. Christophe, visiblement très touché par cette scène ne peut contenir ses larmes ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall – face au mur du mercredi 1 mars à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.