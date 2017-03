Christophe Dechavanne s'embrouille avec les chiffres !  

C'en est trop pour Christophe Dechavanne, tout va trop vite ! Marie-Laure et Frédérique, les deux candidates cousines sont très efficaces dès la première manche : elles commencent avec une cagnotte confortable de 17 000€ et continuent leur ascension en accumulant 15 000€ d'un coup. Christophe Dechavanne essaie de faire les comptes mais c'est trop d'argent, il s'embrouille totalement dans ses additions. Cette émission lui fait perdre la tête ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 9 mars à 19h sur TF1 et MYTF1.