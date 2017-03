Moment d'émotion dans The Wall ! En imaginant tout ce qu'il pourrait offrir à sa femme en réalisant un potentiel coup triple pouvant rapporter jusqu'à 450 000€, Christophe craque. Son rêve ? Pouvoir offrir à sa femme Agnès un tour du monde et lui faire découvrir des paysages de cartes postales. - Extrait du replay de The Wall : face au mur du mardi 7 mars 2016 à 19h sur TF1 et MYTF1.