Christophe parle aux boules et ça marche !  

Christophe est un numéro à lui tout seul ! Avec sa personnalité surprenante et décalée, il forme un duo gagnant avec sa femme, Agnès. L'heure est venue pour lui de faire tomber les dernières boules rouges, faisant baisser sa cagnotte. Et pour limiter la casse, Christophe a une technique toute particulière : il parle aux boules et on peut dire que ça fonctionne ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur de mardi 7 mars à 19h sur TF1 à revoir sur MYTF1.