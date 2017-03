Contrat signé ou déchiré pour Gérard et Romain ?  

Gérard et Romain, ce sont le père et le fils face au mur ce soir. Le père, Gérard, a décidé de répondre aux questions dans la cabine insonorisée, coupé du monde et du plateau tandis que Romain, est face au Mur. .A la fin du jeu, le candidat isolé devra prendre une décision des plus cruciales qui pourra changer leur destin ! Accepter une somme d'argent garantie quoi qu'il advienne ou repartir avec la cagnotte accumulée en plateau. Une cagnotte dont seul le candidat en plateau, Romain, connait le montant final, et ce soir ce montant s'élève à 5 192 €. Mais tout peut basculer .... Alors Gérard a-t-il oui ou non signé le contrat de 21 599 € ? Avec quelle somme repartiront-ils ? Extrait du Replay The Wall : face au mur du lundi 13 mars 2017