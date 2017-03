Marie-Laure a pris la bonne décision en déchirant le contrat. Les deux cousines repartent avec près de 80 000€. Une annonce qui fait crier de joie Marie-Laure et qui émeut Christophe Dechavanne. Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 9 mars 2017 à 19h sur TF1 et MYTF1.