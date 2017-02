Découvrez la construction du mur en accéléré !  

Le Mur de The Wall est à la hauteur de ses ambitions... Ainsi, il a fallu des heures de travail pour construire le décor pharaonique ! Découvrez ici toutes les étapes, en accéléré bien sûr. En effet, un mur de 12 mètres de haut ne pousse pas tout seul ! Les candidats de The Wall - Face Au Mur vont avoir le vertige... Mais il va falloir prendre son courage à deux mains pour gagner plus d'1,5 millions d'euros ! Rendez-vous le lundi 27 février à 19h sur TF1 pour la première de The Wall - Face Au Mur.