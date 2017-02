Découvrez les premières minutes de The Wall : Face au mur  

The Wall : Face au mur c'est votre nouveau jeu événement animé par Christophe Dechavanne. Tous les jours, Christophe Dechavanne accueillera un couple de candidats sur un plateau spectaculaire : un Mur géant de 12 mètres de haut équivalent à un immeuble de 4 étages ! De quoi donner le vertige aux candidats ! Ils auront trois manches pour tenter d'accumuler la plus grande cagnotte possible en lâchant trois types de boules du haut du Mur : - Des boules vertes offertes- Des boules rouges imposées- Des boules blanches Vert, l'argent est gagné mais rouge, il est perdu !Une bonne réponse transformera les boules blanches en vertes, mais une mauvaise conduira au rouge !