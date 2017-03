Euphorie : Déborah atteint près de 300 000€ de gains  

Déborah et Célia, deux cousines, sont arrivées avec des rêves et des projets plein la tête. Très complices, elles font preuve d’un parcours presque sans faute, en accumulant les boules vertes et en ne perdant que de petites sommes. Avec déjà près de 150 000€ de gagnés, Déborah tombe sur la case avec la somme la plus élevée, ce qui fait doubler sa cagnotte pour atteindre près de 300 000€ ! Mais saura-t-elle les garder ? Car ce que le mur donne, il peut aussi le reprendre ! Suivez la progression fulgurante des candidates – Extrait du replay de The Wall – face au mur du mercredi 1 mars à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.