Jérôme à son neveu : "l'isolement ça te fera du bien !"  

Il est temps pour Jérôme et Jonathan, les deux candidats du jour de se séparer. L'un d'entre eux va rester face au mur et choisir l'emplacement des boules pendant que l'autre sera dans une cabine insonorisée, et devra répondre seul aux questions qui lui seront posées, en ne sachant jamais si les réponses données sont justes ou fausses ! Mais avant de se quitter, Jérôme en profite pour tacler son neveu. Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur de lundi 6 mars à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.