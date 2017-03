En répondant correctement à 5 questions, Jonathan a permis à son oncle Jérôme d'avoir de nombreuses boules vertes et ainsi de faire monter leur cagnotte à plus de 182 000€. Cagnotte qu'ils remportent tous les deux, puisque Jonathan a eu la bonne décision de déchirer le contrat. Revivez ce moment fort ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur de lundi 6 mars à 19 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.