Luc et Christophe passent à côté de 140 000€  

Grosse déception pour Luc et Christophe, nos deux candidats du jour. Malgré de nombreuses boules rouges, Luc a pu accumulé la cagnotte conséquente de 139 999€ ! Mais dans la cabine insonorisé, Christophe, isolé, a du faire un choix. En signant le contrat, il a sans le savoir renoncé à une énorme somme. C'est la déception sur le plateau, regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur de mercredi 8 mars à 19h sur TF1 et sur MYTF1.