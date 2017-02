Lundi à 19h - "The Wall : face au mur", tout peut basculer !  

"THE WALL : Face au Mur" a un seul but : changer votre destin !Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, un duo de candidats va affronter "THE WALL" et tenter de remporter une somme record allant jusqu'à plus d'1,5 million d'euros ! Christophe Dechavanne accueillera un couple de candidats sur un plateau spectaculaire : un Mur géant de 12 mètres de haut équivalent à un immeuble de 4 étages ! De quoi donner le vertige aux candidats ! Ils auront trois manches pour tenter d'accumuler la plus grande cagnotte possible en lâchant trois types de boules du haut du Mur : - Des boules vertes offertes- Des boules rouges imposées- Des boules blanches Vert, l'argent est gagné mais rouge, il est perdu !Une bonne réponse transformera les boules blanches en vertes, mais une mauvaise conduira au rouge !Quel chemin emprunteront les boules ? En bas du mur se trouvent 15 cases avec des montants pouvant aller de 1 à 150 000 euros !Le mur réserve bien des surprises ! Avec ses millions de combinaisons, il est complètement imprévisible… Chaque rebond de la boule peut faire basculer le cours du jeu à tout moment ! Mais attention, un des deux candidats va être isolé une partie du jeu dans une cabine insonorisée, coupé du monde et du plateau tandis que le second sera face au Mur.A la fin du jeu, le candidat isolé devra prendre une décision des plus cruciales qui pourra changer leur destin ! Accepter une somme d'argent garantie quoi qu'il advienne ou repartir avec la cagnotte accumulée en plateau. Une cagnotte dont seul le candidat en plateau connaîtra le montant final...Qui saura allier culture, stratégie et chance face au Mur ?"THE WALL : Face au Mur" est un jeu intense qui mettra vos nerfs à rudes épreuves.Le Mur est capable de tout ! Ce qu'il donne, il peut le reprendre.Une minute vous êtes au top, la seconde d'après, un malheureux rebond vous reprend tout !Suspense, stress, joie... Vos émotions vont faire des montagnes russes !"THE WALL : Face au Mur", le jeu qui change votre vie en un instant !