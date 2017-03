Perdre 75 000€ ça fait très mal  

Rachel et Cirinna sont les deux soeurs candidates de ce soir dans The Wall : face au mur. Rachel, restée seule dans la cabine insonorisée répond juste à de nombreuses questions. Malheureusement, parfois, la culture générale ne suffit pas puisque le mur peut tout reprendre avec une seule boule. Et c'est justement le scénario de ce soir, puisque Cirinna, après avoir accumulé près de 80 000 euros, en perd 75 000 et ça fait mal ! Découvrez sa réaction. - Extrait de The Wall : face au mur du vendredi 3 mars à 19h sur TF1 et MYTF1.