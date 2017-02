The Wall : on vous explique tout  

TF1 va diffuser un nouveau grand jeu : The Wall - Face au Mur. Ce mur-là a été créé pour une seule raison, changer votre vie pour toujours… Les règles du jeu sont simples.. On vous les explique dans une vidéo. En clair : vous êtes face au mur. Il est haut, très haut. Douze mètres. En haut, Il y a des boules. En bas, des sommes d’argent. Pour jouer, il faut des boules. Des vertes, des rouges et des des blanches. Les vertes, vous gagnez de l'argent. Les rouges : vous perdez de l'argent... Pour jouer, il faut être deux. L'un restera face au Mur, l'autre sera isolé dans une cabine insonorisée.. Mais à la fin, c’est lui qui devra prendre la décision.. THE DECISION ! Celle qui changera peut-être ta vie pour toujours….Alors ? Vous feriez quoi avec un million et demi d’euros ? Rendez-vous le lundi 27 février à 19h00 sur TF1 pour la première de The Wall - Face Au Mur.