Un coup de chance incroyable !  

Seul face au mur Vincent a les boules entre ses mains pour peut-être changer le destin de son couple à jamais. C’est lui qui, en fonction de la question posée et de la confiance accordée à sa partenaire Florie, placera une boule blanche sur une des positions 1 à 7. Installée dans une cabine insonorisée, c’est Florie qui devra répondre à cette question. Attention ! Sa réponse est déterminante dans le jeu puisque si elle répond faux, la boule deviendra rouge et le couple perdra les sommes atteintes ! Mais la chance semble être au rendez-vous, le mur ne leur retire que 10€ ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du lundi 27 février 2017 à 19h sur TF1 à revoir sur MYTF1.