Sacha Perez & Élodie Martelet : « Nos personnages nous ressemblent beaucoup »

À l'occasion de la sortie du film événement Tous en Scène, le casting français se livre dans une interview exclusive ! Cette fois, les jeunes chanteurs Sacha Perez et Élodie Martelet nous dévoilent tout sur leurs rôles respectifs de Johnny et Ash, le gorille et le porc-épic. Pour leur première expérience dans le doublage, les deux participants de The Voice ont tout donné !Tous en Scène sera disponible le 25 janvier dans toutes les salles de cinéma françaises !