C’est Noël, tout est permis : le "cadeau magique" de Kamel Le Magicien

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Une pointe de glamour avec les danseuses du Lido, une autre de défis déjantés de toutes sortes et une grosse dose d’humour. Voilà ce qui attend les téléspectateurs de TF1 vendredi soir dans C’est Noël, tout est permis. Un programme de fête concocté avec amour par Arthur. Le présentateur et producteur accueillera à ses côtés de nombreux invités dont Amir, Valérie Damidot, Fauve Hautot, Karine Ferri ou encore Artus et Christophe Beaugrand.

Tous ces artistes et humoristes de talent devront relever les épreuves délirantes imaginées par Arthur et ses équipes. Les invités auront notamment droit aux désormais mythiques défis de l’émission : le speed quiz, la battle dance, l’ABC Story, le photomime, le qui suis-je ou encore le mime à la chaîne. Des séquences qui provoqueront sans nul doute de gros éclats de rire, aussi bien sur le plateau de C’est Noël, tout est permis que chez les téléspectateurs.

Pour gâter encore un peu les fans qui suivront ce numéro inédit, Arthur accueillera également, tout au long de l’émission, plusieurs invités spéciaux, notamment Kamel Le Magicien. Avant ce rendez-vous, ce dernier a accepté de revenir auprès de MYTF1 sur ses souvenirs les plus marquants de Noël.

Votre plus beau souvenir de Noël ?

Un 24 décembre mais je ne me souviens plus de quelle année (rires...) Je n'ai pas véritablement un souvenir en particulier.

Où allez-vous passer les fêtes cette année ?

A Marrakech, entre amis !

Le plus beau cadeau ?

Un livre sur la magie que ma voisine m'avait offert quand j'étais jeune. C'était vraiment magique.

Le cadeau que vous auriez bien rendu au Père Noël ?

Un porte clé tout pourri !

La chanson que vous aimez fredonner à Noël ?

We Wish You a Merry Christmas.

Les fêtes de fin d’année, c’est synonyme de…

Vacances, dîner en famille, et beaucoup de chocolat....

