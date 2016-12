C’est Noël, tout est permis : le Noël 2016 de Karine Ferri sera "très émouvant"

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

De la joie, de la bonne humeur, une ambiance déjantée, des épreuves décalées, des délires, des invités qui font le show et de nombreux éclats de rire. C’est le cocktail irrésistible de Tout est permis avec Arthur. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le présentateur et producteur a concocté un numéro spécial de son émission culte pour célébrer, avec quelques heures d’avance, le réveillon de Noël.

Ce vendredi 23 décembre à partir de 20h55, les téléspectateurs de TF1 auront le plaisir de découvrir C’est Noël, tout est permis, une émission inédite pleine de surprises et de cadeaux. Un rendez-vous qui rassemblera des invités cinq étoiles. Arthur accueillera en effet à ses côtés les danseuses du Lido, Kamel le magicien, Valérie Damidot, l’humoriste Artus, la danseuse Fauve Hautot ou encore l'animatrice Karine Ferri. Avant de se frotter aux défis concoctés pour C’est Noël, tout est permis, la présentatrice de The Voice avec Nikos Aliagas s’est confiée à cœur ouvert à MYTF1. L’occasion de revenir sur ses plus beaux souvenirs de Noël et de dévoiler son programme pour ce 24 décembre 2016. Une fête qui aura "une saveur particulière" pour l'ex-candidate de Danse avec les stars. Il faut dire que ce sera le tout premier Noël de son petit garçon, né en 2016 !

Quel est votre plus beau souvenir de Noël ?

C’est très dur de répondre à cette question. Je n’ai que des beaux souvenirs. Mes Noëls sont plus beaux les uns que les autres. Je pense que ce Noël 2016 sera mon plus beau car c’est le tout premier de mon fils. La fête aura une saveur particulière pour moi.

Où allez-vous passer les fêtes de fin d’année ?

Je vais les passer en famille. Avec ma famille et celle de mon chéri. Ce sera du côté de la Bretagne, ce qui est pas mal pour ceux qui aiment les fruits de mer. Ils ont de très bons produits !

Le plus beau cadeau que vous ayez reçu ?

C’est mon fils, même s’il est né en 2016. Mais j’étais enceinte l’année dernière à Noël. J’apprécie plus les moments en famille, le partage que les cadeaux. Le premier Noël de mon fils va être un moment émouvant, fort en émotions. Il est le plus beau des cadeaux.

Le cadeau que vous auriez pu rendre au Père Noël ?

Je ne sais pas… Peut-être des produits ménagers, un aspirateur… Tout ça fait référence à ce qu’on n’aime pas trop faire. Ce sont des cadeaux utiles, qui servent. Mais ça ramène à la réalité des tâches ménagères !

La chanson que vous aimez fredonner à Noël ?

Petit Papa Noël de Tino Rossi. Il faut rester dans les classiques ! Je suis plutôt "vieille France". Je préfère la tradition aux versions actuelles des chansons. All I Want For Christmas de Mariah Carey, est une chanson sympa. Mais je reste fidèle aux traditions !

Pour vous, les fêtes de fin d’année, sont synonymes de...

Convivialité, sapin, bon repas, féerique, guirlandes, déballer les cadeaux, la tradition… Les fêtes de fin d’année, ça passe aussi par les plats !

