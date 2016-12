C’est Noël, tout est permis : Valérie Damidot prête "à refaire la déco" du Père Noël

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La bonne humeur sera de rigueur ce soir sur TF1. La chaîne diffuse en effet, à partir de 20h55, une émission spéciale "Noël" de Tout est permis avec Arthur. Le présentateur et producteur a vu les choses en grand pour cette soirée qui célébrera Noël avant l’heure. Pour ce rendez-vous baptisé C’est Noël, tout est permis, Arthur a prévu de nombreux cadeaux et beaucoup de surprises. Tout au long du programme, les téléspectateurs pourront ainsi retrouver les danseuses du Lido ainsi que les rois de l’illusion : Luc Langevin et Kamel Le Magicien.

Les défis incontournables de l’émission, tels que le photomime, Let’s Dance ou encore le mime à la chaîne, seront à l’honneur ce soir sur l’antenne de TF1. Des épreuves auxquelles se frottera toute une brochette de personnalités. Pour ce C’est Noël, tout est permis, Arthur a rassemblé une pléiade de stars, notamment les humoristes et comédiens Chantal Ladesou, Arnaud Tsamère ou encore Claudia Tagbo et Rachid Badouri. Seront également présents de nombreuses personnalités qui se sont distinguées un jour sur la piste de Danse avec les stars sur TF1. Les téléspectateurs retrouveront ainsi, entre autres, Anthony Kavanagh, Fauve Hautot, Karine Ferri et Valérie Damidot. Avant de rejoindre Arthur, la pro de déco a accepté de faire quelques confidences sur ses fêtes de fin d’année.

Votre plus beau souvenir de Noël ?

Mon plus beau souvenir c'est le Noël de mes 4 ans. J'ai eu l'ours de Pimprenelle et Nicolas. Il faisait 2 fois ma taille !

Où allez-vous passer les fêtes cette année ?

Cette année, je pars à Barcelone avec des amis.

Le plus beau cadeau que vous avez reçu ?

L'amour !

Le cadeau que vous auriez bien fait au Père Noël ?

Je lui aurais refait la déco de son chalet !

La chanson que vous aimez fredonner à Noël ?

All I want for Christmas is You de Mariah Carey.

Pour vous, les fêtes de fin d’année, c’est synonyme de…

Rigolade !

Rendez-vous ce vendredi 23 décembre à 20h55 sur TF1 pour C’est Noël, tout est permis avec Arthur !

Découvrez ci-dessous un extrait exclusif de l'émission :