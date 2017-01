Dany Boon invité d’Arthur pour un prime exceptionnel le 20 janvier !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Vendredi 20 janvier, Arthur recevra en direct Dany Boon et ses amis pour une soirée qui promet d’être animée !

Est-ce que cette soirée deviendra culte ? C’est en tout cas ce que l’on peut attendre d’un tel casting. Imaginez un peu : Dany Boon, Guillaume Canet, Alice Pol, Isabelle Nanty, Ahmed Sylla et Florent Peyre réunis autour d’Arthur pour un numéro exceptionnel de Vendredi tout est permis, le vendredi 20 janvier en direct à partir de 20h55 !



Lors de ce prime-événement, toute cette joyeuse bande devra relever les défis fous et les nombreux jeux hilarants prévus pour l’occasion. Nul doute que cette soirée délirante marquera un peu plus l’histoire de l’émission après la spéciale Noël qui avait notamment réuni Fauve Hautot et Karine Ferri autour d’Arthur.