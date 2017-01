Géraldine Lapalus, Artus, Eve Angeli... ils vous donnent rendez-vous ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, Arthur est mis à l'honneur sur TF1 ! A 20h55 vous avez rendez-vous pour un VTEP spécial Dany Boon. Mis à l'honneur, l'acteur sera accompagné d'Alice Pol et Florent Peyre, ses partenaires à l'écran dans le film Raid Dingue, qui sort le 1er février prochain au cinéma. Mais ce n'est pas tout ! Guillaume Canet, Isabelle Nanty et Ahmed Sylla seront de la partie. Tour à tour, ce casting déchaîné viendra relever les défis loufoques d'Arthur. Rendez-vous ce soir, donc, à 20h55 sur TF1 !

Un prime 100% inédit à 23h25 !

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Ce soir, à 23h25, Arthur vous donne un deuxième rendez-vous à 23h25 sur TF1 ! L'animateur a la chance de recevoir un parterre de célébrités dans Vendredi tout est permis. L'humoriste Luigi Li, l'actrice Géraldine Lapalus mais aussi Manu Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus viennent se prêter aux défis loufoques d'Arthur ! Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les jeux emblématiques de l'émission tels que le Qui suis-je ?, Let's dance ou le In the dark. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce soir et plus que jamais, tout est permis !

Rendez-vous ce soir à partir de 20h55 sur TF1 pour un nouveau numéro de Vendredi tout est permis !