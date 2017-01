A vendre ! Florent Peyre et Dany Boon à tout prix...  

Nouvelle épreuve dans VTEP ! Florent Peyre et Dany Boon doivent dans cette séquence improviser un discours de vendeurs pour mettre en valeur un objet caché dans une valise pour les artistes mais pas pour le public d’où parfois l’ambiguïté entre la connaissance de l’objet et les discours de Florent Peyre et Dany Boon. Ils sont les seuls à ne pas voir l'objet. Arthur vous propose un numéro inédit et exceptionnel de son émission culte Vendredi tout est permis. Au menu, des épreuves inédites créées spécialement pour Dany Boon & friends - Guillaume Canet, Florent Peyre, Alice Pol, Ahmed Sylla,Virginie Hocq, Ary Abittan Extrait du REPLAY de Vendredi Tout Est Permis en direct du 20 janvier 2017