Ahmed Sylla amoureux de Priscilla !  

« Je la voulais ». C’est la déclaration d’amour d’Ahmed Sylla, fan de Priscilla durant toute son enfance. Il lui avait même confectionné un bracelet en scoobidou, précieusement emballé et envoyé à sa maison de disque… Auquel il n’avait reçu aucune réponse de la part de la chanteuse ! Regardez cette révélation drôle et émouvante ! Ce soir c’est comme à la montagne dans VTEP ! Ambiance moufles, chaussettes de ski et chapka ! Retrouvez Andy COCQ, Priscilla BETTI, RIDSA, VERINO, Ahmed SYLLA, Amelle CHAHBI et Rachid BADOURI ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 6 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.