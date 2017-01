Air Song Battle entre Dany Boon et Guillaume Canet  

Les invités de VTEP sont toujours prêts à vous divertir ! ce soir, Guillaume Canet, Florent Peyre, Alice Pol, Ahmed Sylla,Virginie Hocq, Ary Abittan sont sur le plateau d'Arthur en direct et voici une séquence « Air Song Battle » où deux invités s’affrontent pour donner de la voix, du chant hors norme ! Pour cette épreuve, il s’agit de mettre en avant leurs talents artistiques et leurs sens de l’improvisation. Et ces deux artistes remplissent leur rôle à merveille ! Extrait du REPLAY de Vendredi Tout Est Permis en direct du 20 janvier 2017