Arthur pleure… de rire !  

Retrouvons dès à présent Daphné Burki, Jérôme Commandeur, Elie Semoun, Valérie Damidot et Cartmann dans un décor penché d’anthologie : « Le coiffeur sachant coiffer ». Dès les premières minutes du sktech, les rires se font entendre. Le duo Commandeur/Semoun est exceptionnel. Découvrez sans plus attendre « Hair VTEP », le salon de coiffure qui ne laisse absolument personne indifférent, et certainement pas Arthur ! — Extrait de « Vendredi tout est permis » diffusé le 13 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.