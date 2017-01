Articule à la chaîne avec Dany Boon, Guillaume Canet, Virginie Hocq...  

Le but du jeu est de faire deviner un mot en ARTICULANT avec la bouche, afin que la personne en face comprenne. Pour rendre l’épreuve plus difficile, Arthur demande à l’un de ses invités de mettre un casque sur les oreilles avec de la musique. Explosion de rires devant cette scène entre deux des invités d’Arthur qui font partie des invités sur-mesure ce soir et qui n’hésitent pas à nous divertir : Dany Boon & friends - Guillaume Canet, Florent Peyre, Alice Pol, Ahmed Sylla,Virginie Hocq, Ary Abittan.... Extrait du REPLAY de Vendredi Tout Est Permis en direct du 20 janvier 2017