Artus trahi par un selfie !  

Il n’a pas fallu très longtemps pour Artus à deviner quel personnage il incarnait ! Dans la mythique épreuve « Qui suis-je ? » les invités, très amusés, s’approchent de lui pour faire un selfie… Ce qui n’est pas très fûté puisqu’ils donnent malencontreusement la réponse à Artus qui incarne Mario Bros ! C’est perdu pour cette fois mais ça nous a bien fait rire ! Et vous ? Retrouvez ce soir Luigi Li, Géraldine Lapalus, Many Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus pour ce nouvel épisode inédit de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur. Ce qui vous attend ? Des dialogues hallucinants, des photos entre amis, des tubes improbables, des scènes dans le noir le plus complet… Mais aussi des moments très… sportifs ! Regardez ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 20 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.