Battle de danse : ils donnent tout !  

Quelle équipe sera la meilleure sur le dancefloor de C’est Noël Tout Est Permis ? C’est l’heure de la battle, deux équipes s’affrontent : d’un côté Arnaud Tsamère, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo et Amir. De l’autre Chantal Ladesou, Anthony Kavanagh, Artus et Christophe Beaugrand ! Entre ceux qui savent vraiment danser et ceux qui font semblant, le contraste est hilarant ! Regardez ! C’est Noël et tout est permis avec Arthur ! Au programme, des épreuves emblématiques et des fous-rires à la chaîne en compagnie d’invités survoltés et sur-mesure pour l’occasion : Christophe Beaugrand, Chantal Ladesou, Artus, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, Anthony Kavanagh, Arnaud Tsamère, Amir, Patrick Sébastien, Rachid Badouri, Jarry, Valérie Damidot, Fauve Hautot, Cyril Feraud, Karine Ferri et Issa Doumbia. Retrouvez toutes les épreuves qui ont marqué l’émission ! Pour une soirée plus festive et magique que jamais, Arthur a fait les choses en grand et accueille tout au long de l’émission les danseuses du Lido, les magiciens Luc Langevin et Kamel le magicien ainsi que l’hypnotiseur Messmer. Humour et bonne humeur seront plus que jamais au rendez-vous ! Extrait du replay à (re)voir sur MYTF1 de « C’est Noël, Tout Est Permis » du vendredi 23 décembre 2016 à 20h55 sur TF1.