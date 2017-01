Quand « Blanche-Neige et les sept nains » devient « braquage dans la main » !  

Rien ne va plus dans cette mythique épreuve du « Articule à la chaine » ! Les invités d’Arthur Andy COCQ, Priscilla BETTI, RIDSA, VERINO, Ahmed SYLLA, Amelle CHAHBI et Rachid BADOURI tentent de deviner jusqu’au bout les expressions mais on bien du mal à en avoir une juste ! C’est alors qu’Arthur leur donne une dernière chance pour se rattraper en leur faisant deviner « Blanche-Neige et les sept nains ». Tout allait bien jusqu’à ce qu’un invité soit à l’origine d’un énorme beug hilarant ! Regardez qui est le fautif ! Ce soir c’est comme à la montagne dans VTEP ! Ambiance moufles, chaussettes de ski et chapka ! Retrouvez Andy COCQ, Priscilla BETTI, RIDSA, VERINO, Ahmed SYLLA, Amelle CHAHBI et Rachid BADOURI ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 6 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.