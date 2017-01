C’est hot ! Anthony Kavanagh se lâche avec…  

Kiss Cam challenge ! Une caméra va s’arrêter devant des couples. Même s’ils ne se connaissent pas, un baiser devra obligatoirement être échangé et durer le temps d’une chanson. Anthony Kavanagh est ravi, il a déjà choisi sa dulcinée du soir : Patricia, qui est mariée. Peu importe, le baiser est fougueux et dure bien plus qu’il ne devrait ! Comment le mari de Patricia va-t-il le prendre ? Assiste-t-il lui aussi à l’émission ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « Vendredi tout est permis » diffusé le 13 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.