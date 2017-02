Quand Camille Cerf danse, les mecs bavent !  

Décidemment rien n’échappe à Arthur ! L’épreuve « le chorégraphe » se termine avec Camille Cerf qui fait équipe avec son amie Marie qui est également Miss ! Le jackpot pour Cartman et Waly Dia qui n’en n’ont pas perdu une miette ! Face au déhanché suprême des deux jeunes femmes, ils se font trahir par les images au ralenti de leur réaction. Et c’est très drôle à voir ! Regardez ! Retrouvez Cyril Feraud, Waly Dia, Anne-Sophie Girard, Cartman, Andy Cocq, Kevin Razy et Camille Cerf ! Des épreuves totalement folles et la toute première boulangerie penchée, voici ce qui vous attend ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 03 février 2017 à revoir sur MYTF1