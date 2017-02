Casting Pub : la mafia est dans la place  

Le combo parfait pour ce Casting Pub spécial Italie ! Florent Peyre et Rachid Badouri doivent présenter la Pizza Pocket en version mafia mais bien d’autres encore, on vous laisse découvrir. Fous rires garantis ! Ce soir c’est la Dolce Vita dans Vendredi Tout Est Permis (ou presque), une soirée à l’italienne dans un grand n’importe quoi ! Les invités vous invitent dans la première pizzeria penchée pour des tonnes de fous rires, des tubes version VTEP Italia et des danses toujours plus folles ! Alors benvenuto dans ce début de week-end qui s’annonce fou en compagnie d’Arthur et ses invités : Camille Lou, Arnaud Tsamère, Baptiste Giabiconi, Charlotte Namura, Florent Peyre, Waly Dia et Rachid Badouri ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur du 10 février 2017 à 23h30 sur TF1 à revoir sur MYTF1.