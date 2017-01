Casting Pub : « Racl’housse » version racail  

On aura tout vu dans l’épreuve Casting Pub ! Amelle Chahbi et Ahmed Sylla ont été choisis par Arthur pour nous vendre en version racail la « racl’housse » pour partager une raclette sur le pouce ! Alors bien ou bien ce Casting Pub , vous en pensez quoi ? Ce soir c’est comme à la montagne dans VTEP ! Ambiance moufles, chaussettes de ski et chapka ! Retrouvez Andy COCQ, Priscilla BETTI, RIDSA, VERINO, Ahmed SYLLA, Amelle CHAHBI et Rachid BADOURI ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 6 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.