Décor penché : c’est pas du gâteau !  

Bienvenue dans la première boulangerie penchée ! Kevin Razy joue le boulanger, Cartman joue l’apprenti, Anne-Sophie Girard, Waly Dia et Andy Cocq jouent les clients. Et croyez-nous, les 4 ensemble c’est un cocktail explosif ! On vous laisse découvrir par vous-même… Retrouvez Cyril Feraud, Waly Dia, Anne-Sophie Girard, Cartman, Andy Cocq, Kevin Razy et Camille Cerf ! Des épreuves totalement folles et la toute première boulangerie penchée, voici ce qui vous attend ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 03 février 2017 à revoir sur MYTF1.