Découvrez « Il n’a pas de nichons, ça fait pouh », un film signé VTEP !  

C’est l’heure du désormais traditionnel « Mime à la chaîne ». Comme toujours, les invités sont déchaînés et plus que jamais motivés. Cette fois-ci, ils en sont persuadés, ils réussiront à faire deviner les titres de films qu’Arthur leur propose. Enfin, rien n’est sûr… Ça commence ! Artus est le premier à se lancer. Quand « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux » devient « Il n’a pas de nichons, ça fait pouh », cela démontre que la chaîne a un maillon faible. Qui est-ce ? Découvrez-le sans plus attendre. — Extrait de « Vendredi tout est permis » diffusé le 13 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.