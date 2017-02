Découvrez la VTEPizza : la pizzeria penchée !  

Dans cette pizzeria penchée, Florent Peyre joue le rôle du pizzaïolo, Waly Dia le livreur, Charlotte Namura la cliente et Rachid Badouri celui du meilleur ami. Florent Peyre est employé de la pizzeria VTEPizza, il sort de sa cuisine en chantant et soudain … On vous laisse découvrir la suite ! Regardez ! Ce soir c’est la Dolce Vita dans Vendredi Tout Est Permis (ou presque), une soirée à l’italienne dans un grand n’importe quoi ! Les invités vous invitent dans la première pizzeria penchée pour des tonnes de fous rires, des tubes version VTEP Italia et des danses toujours plus folles ! Alors benvenuto dans ce début de week-end qui s’annonce fou en compagnie d’Arthur et ses invités : Camille Lou, Arnaud Tsamère, Baptiste Giabiconi, Charlotte Namura, Florent Peyre, Waly Dia et Rachid Badouri ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur du 10 février 2017 à 23h30 sur TF1 à revoir sur MYTF1.