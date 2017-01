Fou rire général : « Imatoudi, imatoupri, imatoumi ! »

L’ambiance est loin d’être glaciale pour ce VTEP spécial Montagne ! C’est une première pour Amelle Chahbi et Ahmed Sylla qui s’affrontent en face à face du Speed Quiz . Survoltés, tout part en cacahuète quand Arthur demande à Amelle de citer 3 noms de joueurs de foot français, qui répond instantanément « Matoudi » ! Regardez cette séquence culte dont on se souviendra longtemps ! Ce soir c’est comme à la montagne dans VTEP ! Ambiance moufles, chaussettes de ski et chapka ! Retrouvez Andy COCQ, Priscilla BETTI, RIDSA, VERINO, Ahmed SYLLA, Amelle CHAHBI et Rachid BADOURI ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 6 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.