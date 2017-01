« Des frites et des côtes de porc ! »

Qui dit Articule à la chaîne dit pépite assurée ! Et pour cause, la phrase à deviner cette fois est « la vérité si je mens ». Mais quand « la vérité » devient « les frites » on sait déjà que le point est perdu ! Tant pis parce que c’est justement ça qui est drôle ! Retrouvez ce soir Luigi Li, Géraldine Lapalus, Many Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus pour ce nouvel épisode inédit de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur. Ce qui vous attend ? Des dialogues hallucinants, des photos entre amis, des tubes improbables, des scènes dans le noir le plus complet… Mais aussi des moments très… sportifs ! Regardez ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 20 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.