Mime à la chaîne : Tony Saint Laurent mime… tout seul !  

Fous rires dans cet Mime à la chaîne ! Les invités doivent mimer la mythique série « La petite maison dans la prairie ». Tout va pour le mieux, jusqu’au tour de Tony Saint Laurent (à côté de la plaque) qui se met à mimer tout seul avant même de demander à Cartman de se retourner ! Séquence culte, regardez ! Ce soir c’est une soirée Spéciale Séries TV dans VTEP ! Une soirée de grand n‘importe quoi avec du charme et des fous rires. Découvrez le tout premier épisode penché de Starsky et Hutch, une compilation de tous vos génériques préférés et des remix de légende ! Retrouvez Artus, Tony Saint Laurent, Issa Doumbia, Marie-Aldine Girard, Anne-Sophie Girard, Baptiste Giabiconi et Cartman qui vont vous faire vivre une soirée de folie ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du vendredi 17 février à revoir sur MYTF1.