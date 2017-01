Rémi du public surprend tout le monde avec sa voix INCROYABLE !  

Il ne s’y attendait pas et pourtant ! Depuis le début de l’émission, Arthur a demandé à un jeune homme du public, Rémi, de lui tenir un snowboard plutôt encombrant. « Puni », il lui a demandé de rester debout jusqu’à la fin de l’émission… Mais quand Arthur revient prendre de ses nouvelles et lui demande de chanter la Reine des Neiges, Rémi qui est en fait chanteur, se met à donner de la voix si bien qu’il stupéfait le plateau tout entier ! Regardez son incroyable prestation ! Ce soir c’est comme à la montagne dans VTEP ! Ambiance moufles, chaussettes de ski et chapka ! Retrouvez Andy COCQ, Priscilla BETTI, RIDSA, VERINO, Ahmed SYLLA, Amelle CHAHBI et Rachid BADOURI ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 6 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.