Le remix : Andy Cocq et Cartman chantent « Achète-la moi »

Le principe de l’épreuve « Le remix » : on prend une chanson connue et on change les paroles ! Cette fois-ci c’est Andy Cocq et Cartman qui vont devoir chanter sur l’air d’ « envole-moi » de Jean-Jacques Goldman transformée en « achète-la moi » une musique de petite annonce pour achat de voiture d’occasion ! Séquence culte, regardez ! Retrouvez Cyril Feraud, Waly Dia, Anne-Sophie Girard, Cartman, Andy Cocq, Kevin Razy et Camille Cerf ! Des épreuves totalement folles et la toute première boulangerie penchée, voici ce qui vous attend ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 03 février 2017 à revoir sur MYTF1.