Révélation ! Anthony Kavanagh et Florent Peyre : le couple inattendu !  

Place au décor penché ! Le pitch du soir : les scouts Anthony et Florent se sont égarés et marchent depuis deux jours pour essayer de retrouver leur coéquipier. Il découvre alors une magnifique ferme au sol plutôt penché dans laquelle ils décident de s’installer pour passer la nuit. Des liens se tissent, des sentiments se créent. Découvrez sans plus attendre le remake du Secret de « Brokeback Mountain ». — Extrait de « Vendredi tout est permis » diffusé le 13 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.