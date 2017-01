Sexy VTEP : Manu Levy destabilisé par la belle Oxanna !  

Manu Levy se propose pour jouer au Quiz CM2, une épreuve pour le moins normale aux premiers abords ! Sauf qu’en réalité, elle s’avère bien plus « hot » qu’on ne le pense ! Assis sur une chaise, Manu Levy va réviser ses connaissances grâce aux questions simples posées par Arthur. Tout va se compliquer pour lui quand la belle Oxanna va venir lui faire une petite danse très sexy pour tenter de le déstabiliser. Et ça marche ! Il fait chaud sur le plateau ! Regardez ! Retrouvez ce soir Luigi Li, Géraldine Lapalus, Many Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus pour ce nouvel épisode inédit de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur. Ce qui vous attend ? Des dialogues hallucinants, des photos entre amis, des tubes improbables, des scènes dans le noir le plus complet… Mais aussi des moments très… sportifs ! Regardez ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 20 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.