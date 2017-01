SpeedQuiz : vous ne les verrez plus jamais comme avant !  

Jouer au SpeedQuiz c'est avouer des choses inavouables, et par la même occasion en savoir plus sur nos invités ! Guillaume Canet, Florent Peyre, Alice Pol, Ahmed Sylla,Virginie Hocq, Ary Abittan, les invités délirants, savent parfaitement y jouer et ne sont pas prêts à s'avouer vaincus ! Ils regorgent d'imagination pour nous faire vivre un moment d'anthologie ! Regardez ! Ce soir, un casting déchaîné tente de relever en direct, les défis fous et les nombreux jeux hilarants d’Arthur avec humour et dérision. Extrait du REPLAY de Vendredi Tout Est Permis en direct du 20 janvier 2017