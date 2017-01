Un requin farceur fout la trouille aux invités !  

Tout, vraiment tout peut se passer dans VTEP ! Les invités, captivés par Arthur et ses instructions pour la nouvelle épreuve à suivre, sont soudainement surpris par un requin farceur, qui leur fout une énorme trouille ! Une trouille très jolie à voir au ralenti… Regardez ! Retrouvez ce soir Luigi Li, Géraldine Lapalus, Many Levy, Arnaud Gidoin, Bruno Guillon, Eve Angeli et Artus pour ce nouvel épisode inédit de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur. Ce qui vous attend ? Des dialogues hallucinants, des photos entre amis, des tubes improbables, des scènes dans le noir le plus complet… Mais aussi des moments très… sportifs ! Regardez ! - Extrait du replay de « Vendredi Tout Est Permis » du 20 janvier 2017 à revoir sur MYTF1.